Археологическият музей в Пловдив ще се разшири с бившата сграда на БНБ, която е обявена за паметник на културата. Решението беше обявено от кмета Костадин Димитров след проведен конкурс за предназначението на емблематичната сграда.

Сградата на банката е идеална възможност за разширение на фондохранилището, каза директорът на Археологическия музей доц. Костадин Кисьов. Той сподели, че всяка година в музея постъпват по 2 - 3 хиляди нови експоната, с хранилището ще стигне за 2, максимум 3 години.

В Пловдив изграждат най-голямата в страната пъмп трак писта на стойност около 700 000 лв.

Доц. Кисьов потвърди, че има проблем със земята под сграда, тя е на Булбанк, но в бъдеще тя може да бъде купена от Община Пловдив.

БГНЕС

Триетажното здание е построено на ул. „Райко Даскалов” /малката Главна/ през 1909 г. и вече осма година е необитаемо. Общината е придобила банковия трезор чрез замяна с БНБ срещу 6,5 дка празен терен на Ягодовско шосе, където вече е издигнат новият инкасо.

През февруари 2024 г. Общината обяви международен конкурс „Трезор за идеи”, за да се допита по този начин до архитектите, включително и чужди, какво да бъде предназначението на бившата банка – паметник на културата. Интересът беше огромен – до края на април в Общината бяха внесени 42 предложения от 16 държави на 3 континента: Аржентина, Бангладеш, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Италия, Китай, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Русия, Тайван, Турция, Унгария и Япония.

Над 100 специалисти са участвали в екипите, разработили предложенията, от които 19 са подадени от България и 23 от чужбина.

Журито беше отличило три проекта – за Център за млади надежди в сферата на творческите индустрии на германски архитекти Нико Фасел и Ян Рудт, за създаване на музей на Пловдив на колектив в състав: арх. Антоанета Топалова, арх. Мария Стоянова, арх. Володя Стоянов, Стефан Шивачев и инж. Ирина Рабенхорст, и за филиал на Археологическия музей „Трезор и съкровища” с ръководител Десислава Давидова.