Българският национал Александър Николов е на първо място при реализаторите в италианската волейболна Суперлига след успеха на тима му срещу "Рана Верона" с 3:0 в неделя.

Големият син на Владимир Николов отбеляза 20 точки за успеха и вече има общо 378 точки от началото на първенството, от които 305 са от атака при забележителния среден коефициент от 51,7% успеваемост, 53 аса от сервис и 20 успешни блокади.

Александър Николов е вторият най-добър волейболист в света за 2025 г.

Николов изпревари белгийския национал на Милано Фере Регерс, който има 373 точки, а далеч по-назад е сърбинът на Падуа Велько Машулович с 316 точки.

Отново в неделя в българското дерби в Суперлигата "Монца" с Мартин Атанасов в титулярния състав се наложи над "Гротадзолина" с Георги Татаров с 3:0 (25:20, 25:18, 25:19). Атанасов бе сред лидерите на тима си, като отбеляза 14 точки за успеха - 12 от атака, един ас и една успешна блокада. Младежкият национал Жасмин Величков не игра в мача за "Монца". От съперника пълен мач записа националът Георги Татаров, който завърши с 9 точки - 8 от атака и една блокада. Централният блокировач Илия Петков не бе в редиците на "Гротадзолина". Тимът на "Монца" е на 8-о място с 19 точки от 19 мача, "Гротадзолина" е последната 12-а позиция само с 5 пункта.