Към момента няма проблеми с електрозахранването на територията на община Гълъбово, след като в неделя влошените метеорологични условия са оставили без ток няколко населени места, местната болница, както и част от града.

Това съобщи заместник-кметът Пламен Бараков. По думите му прекъсванията са били причинени от влошените метеорологични условия - силен вятър и валежи в късния следобед в неделя, и вследствие на две едновременно възникнали аварии по електропроводи е било изключено електрозахранването в няколко населени места, в местната болница, както и в част от Гълъбово.

Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата

„Енергоразпределителното дружество реагира и отстрани проблемите навсякъде поетапно. Около 22:00 часа бе възстановено електрозахранването в болницата. Аварийният агрегат на лечебното заведение не е бил задействан, тъй като не е имало необходимост.

Агрегатът захранва определени помещения. В конкретния момент не е имало нужда от включването му, тъй като в хирургичното отделение не е имало пациенти“, обясни заместник-кметът.

По думите му, макар болницата да е била временно без ток, всички възлови и критични дейности са били обезпечени и не се е наложило предприемането на допълнителни мерки.

Той информира, че до около 3-4 часа сутринта всички населени места отново са имали нужното електрозахранване. „В момента всичко е нормализирано и няма проблеми“, допълни Пламен Бараков.

"Ръководството на Община Гълъбово остава в постоянна готовност за реакция при евентуални нови аварийни ситуации, като приоритет остава сигурността на хората и нормалното функциониране на ключовите институции", каза още той.