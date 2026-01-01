Ден след проверката на РИОСВ – Варна след за замърсяване с нефтопродукти на Морски плаж Кабакум, до ресторант Морски дракон в града, плажната ивица е почистена, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Сигналът постъпи в екоинспекцията на 31 януари по „зелен телефон“ от Единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Незабавно е организирана проверка на място от експерти на РИОСВ - Варна, при която е установено наличие на замърсяване с нефтопродукти на пясъчната ивица, с площ около 200 кв. м. Визуално замърсяване на морските води не е установено.

Част от плаж Кабакум край Варна е замърсена с нефтопродукт

Причина за допуснатото замърсяване е заустен на пясъчната ивица бетонов колектор за повърхностни води, който преминава подземно и обхваща повърхностните и дъждовните води, формиращи се в район над ул. „Боян Бъчваров“, к.к. Чайка.

Причина за замърсяването е авария в котелно помещение към Специализирана болница за рехабилитация, при която нефтопродукти са прелели в дъждовен колектор и са замърсили плажната ивица.

Предприети са незабавни действия от дружеството, стопанисващо Специализираната болница за рехабилитация, като дейностите по почистване са започнали още по време на проверката.

Към момента предстои от Община Варна да бъдат почистени и наслагванията с нефтопродукти на закрития участък от бетоновия тръбопровод за повърхностни и дъждовни води, заустен на пясъчната ивица на морски плаж „Кабакум – север“.