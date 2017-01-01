Игрив лос подгони голфър в Швеция (ВИДЕО)

Срещите с диви животни, дори и дружелюбни, не винаги са приятни. Това разбра от собствен опит, когато бе подгонен от млад игрив лос.Първоначално лосът се заинтересувал от сака за стикове. След това вниманието му било привлечено от опитващия се да се скрие зад близко дърво голфър.Животното се насочило към него, но, с което вероятно съвсем е събудил любопитството му.След като видял, че лосът има сериозно намерение да се запознае с него отблизо,Лосът незабавно го последвал, догонвайки го с лекота, но в последния момент се разколебал и променил посоката си, отправяйки се към гората.