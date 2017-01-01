Игрив лос подгони голфър в Швеция (ВИДЕО)

Първоначално лосът се заинтересувал от сака за стикове. След това вниманието му било привлечено от опитващия се да се скрие зад близко дърво голфър.
Животното се насочило към него, но мъжът се опитал да го прогони, с което вероятно съвсем е събудил любопитството му.
След като видял, че лосът има сериозно намерение да се запознае с него отблизо, играчът се втурнал да бяга през полето.
Лосът незабавно го последвал, догонвайки го с лекота, но в последния момент се разколебал и променил посоката си, отправяйки се към гората.