Кой ще бъде новият кмет на София, това ще стане ясно на балотаж на 5 ноември. За кметския стол в столицата ще се борят Васил Терзиев и Ваня Григорова.
Според първоначалните данни в почти всички райони на София ще има балотажи, с изключение на Средец, където до този момент води Трайчо Трайков от ПП-ДБ; за Триадица засега печели Димитър Божилов от ПП-ДБ и в Изгрев - Делян Георгиев от ПП-ДБ.
Засега се очертава битката за районни кметове да бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ.
Ето какви са данните при обработени 30.40% СИК протоколи в OИК:
Район Красно село
Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ – 34.93%
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС – 17.64%.
Район Люлин
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ - 23.69%
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС - 23.30%.
Район Студентски
Еней Митков Енчев от ПП-ДБ - 32.48%
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов – 19.46%.
Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27.63%
Петър Митев (ГЕРБ) - 24.70%
Триадица
Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 51.80%
Себастиан Таджер (ГЕРБ-СДС) - 12.48%
Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 27.85%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25.40%
Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ) - 43.48%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16.49%
Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 34.61%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16.61%
Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 33.33%
Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 29.45%
Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 41.81%
Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 20.64%
Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 33.94%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) – 24.32%
Овча Купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 33.33%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17.58%
Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 44.14%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17.04%
Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26.28%
Георги Миланов (БСП) - 22%
Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 33.98%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 27.78%
Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 46.37%
Антон Бранков (Възраждане) - 19.6%
Средец
Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 53.96%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 13.48%
Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ) - 44.76%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 13.86%
Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 33.33%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22.6%
Илинден
Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 30.41%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 25.61%
Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 54.05%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 15.05%
Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24.62%
Ивайло Цеков (ГЕРБ) - 21.70%
Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 28.10%
Венера Боянова Калева (БСП за България) - 22.22%
Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 35.32%
Владислав Владимиров (независим) - 30.76%
Според първоначалните данни в почти всички райони на София ще има балотажи, с изключение на Средец, където до този момент води Трайчо Трайков от ПП-ДБ; за Триадица засега печели Димитър Божилов от ПП-ДБ и в Изгрев - Делян Георгиев от ПП-ДБ.
Засега се очертава битката за районни кметове да бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ.
Ето какви са данните при обработени 30.40% СИК протоколи в OИК:
Район Красно село
Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ – 34.93%
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС – 17.64%.
Район Люлин
Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ - 23.69%
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС - 23.30%.
Район Студентски
Еней Митков Енчев от ПП-ДБ - 32.48%
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов – 19.46%.
Подуяне
Кристиян Христов (ПП-ДБ) - 27.63%
Петър Митев (ГЕРБ) - 24.70%
Триадица
Димитър Божилов (ПП-ДБ) - 51.80%
Себастиан Таджер (ГЕРБ-СДС) - 12.48%
Сердика
Момчил Даскалов (ПП-ДБ) - 27.85%
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС) - 25.40%
Лозенец
Константин Павлов (ПП-ДБ) - 43.48%
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС) - 16.49%
Младост
Ивайло Кукурин (ПП-ДБ) - 34.61%
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС) - 16.61%
Панчарево
Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС) - 33.33%
Милена Алексиева (ПП-ДБ) - 29.45%
Кремиковци
Лилия Донкова (ПП-ДБ) - 41.81%
Борис Петров (ГЕРБ-СДС) - 20.64%
Възраждане
Станислав Илиев (ПП-ДБ) - 33.94%
Савина Савова (ГЕРБ-СДС) – 24.32%
Овча Купел
Ангел Стефанов (ПП-ДБ) - 33.33%
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС) - 17.58%
Оборище
Георги Кузмов (ПП-ДБ) - 44.14%
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС) - 17.04%
Красна поляна
Димитър Петров (ПП-ДБ) - 26.28%
Георги Миланов (БСП) - 22%
Витоша
Зарко Клинков (ПП-ДБ) - 33.98%
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС) - 27.78%
Банкя
Рангел Марков (ГЕРБ-СДС) - 46.37%
Антон Бранков (Възраждане) - 19.6%
Средец
Трайчо Трайков (ПП-ДБ) - 53.96%
Венцислав Банчев (ГЕРБ-СДС) - 13.48%
Слатина
Георги Илиев (ПП-ДБ) - 44.76%
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС) - 13.86%
Надежда
Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) - 33.33%
Румен Димитров (ПП-ДБ) - 22.6%
Илинден
Емил Бранчевски (ПП-ДБ) - 30.41%
Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) - 25.61%
Изгрев
Делян Георгиев (ПП-ДБ) - 54.05%
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС) - 15.05%
Искър
Ясен Русев (ПП-ДБ) - 24.62%
Ивайло Цеков (ГЕРБ) - 21.70%
Връбница
Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) - 28.10%
Венера Боянова Калева (БСП за България) - 22.22%
Нови Искър
Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС) - 35.32%
Владислав Владимиров (независим) - 30.76%