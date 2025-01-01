Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за вторник и сряда предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в 11 области от Западна и Северна България, както и за южните райони на Източните Родопи.

За шест области от Източна и Югоизточна България жълтият код е за силен и поривист вятър от юг-югозапад, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Пригответе чадърите: Обявиха жълт код в 18 области у нас

Времето днес ще е облачно. Дъжд вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната.

Дневните температури днес около 14:00 ч. ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони, до 21 градуса в югоизточните, за София - около 15 градуса.

За 19 ноември още от днес НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в 11 области на страната.

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.