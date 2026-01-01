Столична община предприема действия за отразяване на Боянското блато и водното течение в кадастралната карта, като работи и по актуализиране на специализираната карта за устройствено планиране, съобщиха от общинската администрация. Целта е границите на водния обект да бъдат отразени в официалните карти в съответствие с установеното при хидроложки изследвания, така че последващите устройствени процедури да се основават на актуална информация за територията.

Границите на водния обект са определени въз основа на хидроложки изследвания и изчисления, възложени от Столична община и приети от Общинския експертен съвет по устройство на територията през юни 2022 г. Именно на тях се основава проектът за изменение на кадастралната карта.

На 30 юли 2026 г. главният архитект на Столична община е оттеглил предоставени по-рано правомощия на главния архитект и началника на районната техническа служба (главния инженер) на район „Витоша“ по отношение на конкретно посочени имоти в местността „Гърдова глава“. Така съответните устройствени правомощия за тези имоти вече не се упражняват на районно ниво.

На 4 август 2026 г. направление „Градско планиране и развитие“ е възложило на „Географска информационна система - София“ актуализация на специализираната карта за устройствено планиране с разширен обхват. На същата дата е възложено и изработването на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, с който да бъдат отразени границите на блатото и водното течение в съответствие с приетия хидроложки доклад.

Проектът е изготвен и на 19 август е внесен в Службата по геодезия, картография и кадастър – София (СГКК – София) за издаване на удостоверение за приет или неприет проект.

На 3 септември СГКК – София е уведомила заинтересованите лица за започналото административно производство и им е предоставила предвидения от закона срок за представяне на становища по проектното предложение.

С проекта се предвижда частите от имоти, които попадат в обхвата на заливане на Боянското блато, да бъдат индивидуализирани като отделни проектни имоти с начин на трайно ползване, съответстващ на водния обект.

От Общината посочват, че отразяването на установените граници на Боянското блато в кадастралната и специализираната карта е важно за последващото устройствено планиране на територията. Кадастралните и специализираните карти са част от информационната основа, върху която се извършват устройствени процедури.

Столична община продължава работата по двете процедури в рамките на законовите си правомощия и при спазване на предвидените административни срокове, посочиха още от общинската администрация.

В началото на годината кметът на Столичната община Васил Терзиев издаде заповед за незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато, припомня БТА. Тогава кметът обясни, че при извършена проверка от общинските служби е установено, че за част от извършваните изкопи няма представени строителни книжа. Няколко дни преди това граждани протестираха пред административната сграда на столичния район "Витоша" срещу продължаващото строителство в непосредствена близост до Боянското блато и унищожаването на речното му корито.