Очаква ни горещ уикенд според прогнозата за времето на НИМХ. Само в най-източните части на България, в населените места по черноморското крайбрежие, не е обявен предупредителен код за горещини в събота.

Опасно горещо ще бъде в първия почивен ден от уикенда във Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В части от тези области кодът, е оранжев.

В останалата част от страната кодът е жълт. В зелено за събота са само най-източните части на Бургас, Варна и Добрич.

В нощта на петък срещу събота ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Северна България ще духа слаб изток-югоизточен вятър.

Утре, 22 август, ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони – до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34° и 39°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 35°.

В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 30°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В неделя ще бъде предимно слънчево, с изолирани превалявания в Източна България и планините. Максималните температури ще се понижат с около градус, но минималните в много райони от страната няма да паднат под 20°. През първата половина на новата седмица предстои постепенно захлаждане. Ще има и повече валежи – в понеделник - в северните и планинските райони, във вторник в западната половина от страната, а в сряда - на много места в Западна и Централна България.