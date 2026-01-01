Лятото е в разгара си, а с високите температури идва и нуждата да се грижим по-внимателно за себе си. От Българския Червен кръст (БЧК) напомнят, че дори да не усещаме жажда, е важно да пием достатъчно вода, да избягваме продължителния престой на слънце между 11:00 и 17:00 часа и да прекарваме повече време на прохладни места. Добра идея е и да намалим физическите натоварвания в най-горещата част от деня.

Ако все пак се налага да сме навън, най-добрият избор са светли, широки и леки дрехи. Особено внимание през горещите дни трябва да се обръща на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, които са сред най-уязвимите при екстремни температури.

Хидратацията е ключова. Според препоръките на БЧК е добре през горещите дни да приемаме поне два до три литра течности дневно, като най-подходящи са водата и айрянът. За сметка на това газираните напитки, алкохолът и кофеиновите напитки не утоляват жаждата и могат допълнително да натоварят организма.

Ако планирате пътуване, по възможност го оставете за по-хладните часове на деня. Когато това не е възможно, е препоръчително да използвате автомобил или транспорт с климатик.

Продължителното излагане на слънце може бързо да доведе до изгаряния, а високите температури крият риск и от топлинен шок. Най-застрашени са малките деца, възрастните хора, хората със сърдечни заболявания и тези с по-светла кожа.

Главоболие, гадене, повръщане, мускулни крампи или липса на уриниране в продължение на няколко часа могат да бъдат признаци на обезводняване. В такъв случай БЧК препоръчва прием на вода на малки глътки до подобряване на състоянието, а при нужда – незабавно търсене на медицинска помощ.

Ако човек стане объркан, дезориентиран, проявява необичайно поведение или настъпи друга промяна в състоянието му, това може да е признак на топлинен удар. В началото кожата обикновено е суха, зачервена и гореща, а по-късно може да стане сиво-синкава. Възможни са още висока температура, ускорен пулс и дишане, силно главоболие, световъртеж, гадене и дори загуба на съзнание. До пристигането на медицинска помощ човекът трябва да бъде преместен на прохладно място и тялото му да се охлажда.

Не по-малко опасен е и слънчевият удар, който се получава при продължително излагане на слънце с непокрита глава. Най-често засяга децата и хората без шапка или друга защита. Симптомите невинаги се появяват веднага, но могат да включват зачервена и гореща кожа на главата, силно главоболие, световъртеж, гадене, повръщане, ускорен пулс, спад на кръвното налягане и загуба на съзнание.

При съмнение за слънчев удар главата трябва да се охлажда с влажни кърпи, а ако е възможно – пострадалият да бъде поставен в хладка вода, с леко повдигната горна част на тялото, докато пристигне медицинска помощ.