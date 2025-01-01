Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани. Това написа днес във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

Той заяви, че спешните екипи са успяли да реагират незабавно. Разпоредена е и проверка на „Столичен електротранспорт“, като ще бъдат прегледани записите от камерите в трамвая.

Трамвай дерайлира, удари коли и се вряза в подлез до Румънското посолство, не е ясно кой го е управлявал

"Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно със съдействието на прокуратурата", подчерта Терзиев.

Той заяви, че ще изиска спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт.

"Гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност", написа столичният кмет.