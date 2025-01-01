Трамвай по линия 22 дерайлира и се вряза в подлез близо до Румънското посолство в София рано тази сутрин. По информация на властите превозното средство било оставено без надзор от ватмана за малко и подкарано от неизвестен към момента извършител. По чудо няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила и има много щети в района. Две са мотрисите, които са се обърнали. На място има линейки, полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.

Трамвай „без ватман“ дерайлира и се вряза в подлез, по чудо няма жертви (СНИМКИ)

Булфото

Булфото

Сигналът за инцидента е получен около 05:00 ч., уточниха от СДВР.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило", съобщи пред NOVA директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

Той уточни, че пътници в трамвая не е имало. В подлеза, в който се е забило превозното средство, по чудо не е имало и пешеходци. Нанесени са обаче големи материални щети.

"Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров.

Вероятно трамваят се е движел с висока скорост. Превозното средство потеглило по булевард "Шипченски проход" и е пресякло кръстовището към булевард "Ситняково", след като не е успял да вземе завоя. При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра, преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

Столичен електротранспорт категорични: Инцидентът с трамвая се дължи на външна намеса

Неофициално пред NOVA ватманът на трамвая, който бил много уплашен и притеснен, обяснил, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, той слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка, или някой го е подкарал. Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

Експерт от столичния "Електротранспорт" обясни, че "този тип трамваи няма как да тръгнат сами", така че се касае за чужда намеса.

"Този тип превозни средства не могат да тръгнат сами. Предположенията са, че има чужда намеса. Но това ще се установи допълнително. Но съм категоричен, че няма как трамваят да тръгне сам", подчерта той.

Булфото

Булфото

Булфото

Булфото

Прави се оглед на мястото от екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи за БТА директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Красимир Димитров.

При инцидента има нанесени щети на шест автомобила. Все още не е изяснено кой и как се е задействал трамваят, ясно е само, че ватманът е напуснал превозното средство. Инцидентът се дължи на външна намеса, казаха от Столичния електротранспорт.

Предстои мотрисите да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен.

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално, има известно ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по ул. „Цар Иван Асен“, допълни Красимир Димитров.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. „Цар Иван Асен“.