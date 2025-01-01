Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи на външна намеса, казаха от Столичния електротранспорт.

Трамвай по линия 22 е дерайлирал рано тази сутрин, ударени са няколко коли, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети.

Трамвай дерайлира, удари коли и се вряза в подлез до Румънското посолство, не е ясно кой го е управлявал

Ватманът спира трамвая и слиза, за да си купи кафе, минути след това вижда, че трамваят е катастрофирал. В трамвая не е имало пътници.

Предстои да бъдат прегледани записите от камерите, които се намират в района на кръстовището, добавиха от Столичния електротранспорт.

"Пътна полиция" регулира движението в района.