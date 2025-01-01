Страната ни посреща седмица с динамично време – от затопляне и южни ветрове в началото, през валежи и захлаждане в средата, до очертаващ се тих и слънчев период около Никулден. Ранните прогнози обаче сочат възможен студен фронт навръх празника, който може да донесе дъжд, а по високите места – и сняг.

Във вторник ще се появи разкъсана средна и висока облачност, над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен, в източната половина от страната умерен до силен. Минималните температури в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7° - 9°, а максималните - от 7°-8° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони.

В средата на седмицата над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.

В петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток, в събота и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, през първия ден на повече места в източната половина от страната, през втория - на много места из цялата страна, като има повишена вероятност в Родопите да са значителни по количество. В неделя валежите ще спрат, от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва; вятърът ще отслабне.

От 30 ноември до към Никулден се очертава сух и метеорологично спокоен период. В неделя облаците постепенно ще се разкъсат и от понеделник до петък сутрините ще са мъгливи, следобедите – преобладаващо слънчеви. Дневните температури в първите дни на декември леко ще се повишат и в дните преди Никулден ще са между 13 и 18 градуса, предаде NOVA.

Ранните прогнози допускат навръх празника да премине студен атмосферен фронт. Ако този сценарий се реализира, ще има кратки, временно интензивни валежи от дъжд, в планините - сняг. С понижението на температурите е възможно сняг да падне и на по-малка надморска височина – най-вече в Предбалкана и някои високи котловини в Западна България.