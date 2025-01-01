Софийският апелативен съд /САС/ трябва да реши каква да е мярката за неотклонение срешу 49-годишния Мартин Цанков.

В столичния квартал "Дианабад" на 8-ми август Цанков направи опит да отнеме чанта за лаптоп от жена, в която е имало сума от 114 000 лв. На 11-ти август Софийският градски съд /СГС/ остави за постоянно в ареста мъжа.

Защитата на Мартин Цанков поиска по-лека мярка заради здравословното му състояние.

За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години.