Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинения в опит за грабеж пред банков клон в София, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според съдебния състав деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност, станало е на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба и/или протест пред горната инстанция. Съдебното заседание е насрочено за 19 август.

Опитът за грабеж се случи на 8 август. Мъжът опита тогава да отнеме чанта с над 100 хиляди лева. Обвиняемият е криминално проявен за същите деяния и е осъждан ефективно.

Опит за грабеж на 100 000 лв. пред банка в София

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за престъпление. Това престъпление се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

Прокурорът е преценил, че събраните доказателства водят до разумно подозрение, че обвиняемият е извършител на престъплението и съществува опасност да извърши друго такова, ако не бъде задържан.