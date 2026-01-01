Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база за боеприпаси и взривни вещества при землището на село Горни Върпища, каза Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи пред NOVA.

Тази сутрин беше докладвано, че пожарът е локализиран и почти загасен. Днес предстои оглед с дрон, за да сме сигурни, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност, обясни Калоянов. След това ще бъде извършен първоначален оглед на местопроизшествието, добави той.

На 12 септември в склад на „ЕМКО“ възникна пожар и взрив. Взрив в складова база на „ЕМКО“ възникна и на 10 август тази година.

Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобните складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняване на материалите.