Ще бъде тихо и сутринта на места в низините и по поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и високите полета – до минус 2°, за София - около 1°. Преди обяд ще е предимно слънчево. През втората половина на деня от запад облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана, висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток – слаб до умерен. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 17° и 22°.

В петък вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще се увеличи и на места от запад на изток ще превали дъжд.

През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, особено в Източна България и северно от планините. Ще е топло за края на октомври с максимални температури предимно между 22° и 27°. В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад облачността ще се увеличава и вплътнява, по-късно през деня в западните райони ще започнат и валежи.

В понеделник, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде предимно облачно с повсеместни валежи от дъжд. Повишава се вероятността за значителни количества. Ще се усили вятърът от северозапад, в Източна България – от североизток, ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.