Трима задържани при акция на Столичната дирекция на МВР срещу кражбата на коли, съобщава NOVA.

Един от тях е Иван Илиев по прякор Ванко, съобщиха източници на NOVA от полицията. Твърди се, че той е арестуван във Волуяк. Задържаните са от криминалния континент.

„Около 7:40 часа сутринта в петък е получен сигнал в полицията, че пред детска градина в „Люлин 7” е откраднат автомобил. Униформени веднага са започнали оперативно-издирвателни мероприятия. Автомобилът е бил открит в гориста заблатена местност край Костинброд”. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

По думите му след внимателен оглед на района било установено, че има множество пътища, по които извършителите на кражбата на автомобила могат да избягат. „Поради тази причина позиционирахме двама полицаи от отряд „Кобра“ в самия автомобил и изчакахме лицата, които трябваше да го преместят”, обясни Николов.

След около 3–4 часа чакане заподозрените пристигнали на мястото. При опит да запалят автомобила и да се оттеглят с него били незабавно задържани. „Това е група от три лица, която оперативно разработваме от около 5-6 месеца. Занимават с кражби на луксозни автомобили, кражби на каси и противозаконно отнемане на автомобили, предимно с работещ двигател”, подчерта главният комисар.

Той обясни, че заподозрените избират противозаконно да отнемат и тежкотоварна техника, която не е застрахована, след което се обаждат на собствениците, за да поискат откуп.