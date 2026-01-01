Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България и внасят успешни бизнес модели в икономиката. Затова вратите на България са широко отворени за германския бизнес. Това заяви министър-председателят Румен Радев на срещата си с делегация на Източната комисия на германската икономика.

Премиерът открои постиженията на страната ни в роботиката, мехатрониката, електрониката и други високотехнологични производства, които създават възможности за осъществяването на съвместни успешни проекти.

Министерски съвет на Република България

Румен Радев подчерта преимуществата на страната ни като инвестиционна дестинация, сред които стабилността, гарантирана от настоящото правителство, както и стратегическото положение на България, която е кръстопът на множество енергийни, цифрови и транспортни коридори.

„България не може да бъде заобиколена, когато говорим за свързаността между Европа и Азия и между Европа и Близкия изток“, изтъкна Радев. Премиерът акцентира също върху ролята на страната ни за енергийната сигурност на региона, както и върху добре балансирания енергиен микс на България, включително растящия капацитет за съхранение на енергия.

Министерски съвет на Република България

Силната екосистема в областта на информационните технологии е друго преимущество на България по думите на министър-председателя. „Разполагаме с квалифицирани и добре подготвени специалисти, които могат да работят в индустриите на бъдещето“, отбеляза Румен Радев.

Той подчерта и активните действия на правителството за подобряване на инвестиционната среда чрез облекчаване на административните процедури и ускоряване на работата на институциите. Министър-председателят изтъкна и новия подход по отношение на публично-частното партньорство, чрез което също може да бъде развивана инфраструктура, като едновременно се осигурява качество, прозрачност и ускорена реализация на проектите.