Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Людмила Петкова сключиха Споразумение за взаимодействие между Прокуратурата на България (ПРБ) и АДФИ, съобщиха от прокуратурата. Споразумението предвижда оптимизиране на оперативното сътрудничество за противодействие на злоупотребите при разходването на публични финанси и при нарушения на законодателството, уреждащо възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

При съвместната си работа ПРБ и АДФИ ще предоставят становища във връзка с предложения за законови промени, касаещи защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки, както и информация за идентифициране на рисковите сфери за корупция, измами и нарушения, засягащи публичните финанси, включително на Европейския съюз. Предвижда се провеждане на регулярни двустранни срещи, а при необходимост - и на обучения.

В края на миналия месец АДФИ, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Изпълнителна агенция "Медицински надзор" започнаха проверки в болници. Проверките са извънредни и комплексни, като ще бъде проверявана извършената и отчетената от болниците дейност. Всички институции, съобразно тяхната компетентност, ще установяват законосъобразността на извършваните и отчитаните в болниците дейности.