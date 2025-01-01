Третият випуск военни лекари ще получат офицерските си пагони. Тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ - специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ ще бъде във Военномедицинска академия от 10 часа.

В звание „лейтенант“ ще бъдат произведени 18 младежи и девойки, завършили пълния шестгодишен курс на обучение по тристранната програма на ВМА, ВВМУ "Н.Й.Вапцаров” и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025, съобщиха от Министерството на отбраната. От прессекретариата на държавния глава глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец.

Проектът „Военен лекар” започна през 2017 г. През последните три години от обучението акцент е военномедицинската подготовка, а фокусът е върху организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина, военномедицинско снабдяване, военномедицинско управление, военномедицинска експертиза, военна хирургия, военна токсикология и др. След завършването на обучението военните лекари имат възможност да специализират във ВМА. В звание „лейтенант“ миналата година през октомври бяха произведени 18 младежи и девойки от втория випуск военни лекари.

През септември от ВМА отбелязаха 147 г. от създаването на военномедицинската служба в България.