Последният законодателен пакет за осигуряване на третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) обсъди министърът на правосъдието Георги Георгиев с ръководителите на екипа в Европейската комисия (ЕК), отговарящ за реформите по плана в България, съобщиха от правосъдното министерство.

На среща в Брюксел днес с Деклан Костело и Йоханес Любкинг министър Георгиев представи пакета от промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които гарантират ефективността на наказателното производство. С тях се въвеждат изрични основания за отмяната на прокурорско постановление за прекратяване на наказателно производство, както и разширяване на съдебния контрол при прекратяване или спиране на разследвания от прокурор, се посочва в съобщението.

Пакетът от промени в НПК вече е приет на първо четене от Народното събрание. Той регламентира също правото на пострадалите да искат ускоряване на наказателното производство и преди повдигането на обвинение, както и възможността за разделяне на дела в съдебна фаза. Целта е да се ускорят разследванията и да се предотврати прекратяването на съдебни наказателни производства поради изтекла давност. Очакването на Европейската комисия е текстовете да бъдат приети във възможно най-кратки срокове, посочват от министерството.

Министър Георгиев обсъди с ръководителите на екипа на ЕК и изпълнението на ангажимента за въвеждане на регулация по отношение на лобистките дейности с вече готовия проект на Закон за почтеност и прозрачност в управлението.

Разговорът с председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на ЕП Хавиер Сарсалехос е бил посветен на реформите в областта на върховенството на правото. Председателят на комисията е бил запознат от министъра и с промените в Наказателния кодекс, с които се въвежда допълнителна защита на възрастни и уязвими хора, ползващи социални услуги. Сарсалехос е оценил усилията на България за допълнителна защита на уязвими лица като изключително сериозни и е предложил съдействие с добри практики от различните държави членки в тази сфера, посочват още от министерството.

Министърът на правосъдието разговаря вчера в Брюксел с Ана Гайего, генерален директор на Главна дирекция "Правосъдие и защита на потребителите" в Европейската комисия.