На великия празник Богоявление Господне, когато пред нашия взор се открива тайната на Троичния Бог, в храма-параклис "Св. вмчца Марина", намиращ се в дворите на патриаршеския дом при Софийската митрополия, бе отслужена празнична света литургия от протойерей Петър Славов и протодякон Деян Коруноски. Това съобщиха от Светия синод на БПЦ.
Молитвено участие в светата литургия е взел Негово светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Неофит.
Чинът на Великия богоявленски водосвет е отслужил Негово светейшество и е отправил първосветителски молитви към Триединния Бог за скорошно избавяне от пандемията.
Богоявление: Отслужиха Божествена литургия, осветиха бойните знамена (СНИМКИ)
Светейшият патриарх се е обърнал с отечески благопожелания към православния ни народ за крепка вяра и искрена преданост в Богочовека Христос, който днес, заради нас и нашето спасение, се кръщава от св. Йоан Кръстител във водите на р. Йордан, посочват в съобщението.
След водосвета е последвало многолетие за Негово светейшество, за Св. синод, за благочестивия ни народ и за всички именници.
Молитвено участие в светата литургия е взел Негово светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Неофит.
Чинът на Великия богоявленски водосвет е отслужил Негово светейшество и е отправил първосветителски молитви към Триединния Бог за скорошно избавяне от пандемията.
Богоявление: Отслужиха Божествена литургия, осветиха бойните знамена (СНИМКИ)
Светейшият патриарх се е обърнал с отечески благопожелания към православния ни народ за крепка вяра и искрена преданост в Богочовека Христос, който днес, заради нас и нашето спасение, се кръщава от св. Йоан Кръстител във водите на р. Йордан, посочват в съобщението.
След водосвета е последвало многолетие за Негово светейшество, за Св. синод, за благочестивия ни народ и за всички именници.