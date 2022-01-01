На великия празник, когато пред нашия взор се открива тайната на Троичния Бог, в, намиращ се в дворите на патриаршеския дом при, бе отслужена празничнаот протойерей Петър Славов и протодякон Деян Коруноски. Това съобщиха от Светия синод на БПЦ.Молитвено участие в светата литургия е взел Негово светейшество Софийският митрополит и БългарскиЧинът на Великияе отслужил Негово светейшество и е отправил първосветителски молитви към Триединния Бог за скорошно избавяне от пандемията.Светейшият патриарх се е обърнал с отеческикъм православния ни народ за крепка вяра и искрена преданост в Богочовека Христос, който днес, заради нас и нашето спасение, се кръщава от св. Йоан Кръстител във водите на р. Йордан, посочват в съобщението.След водосвета е последвало многолетие за Негово светейшество, за Св. синод, за благочестивия ни народ и за всички именници.