„Хората продължават да се оплакват и да постъпват сигнали за високите сметки и лошото качество на комуналните услуги, като най-много са жалбите, свързани с „Топлофикация“ и ВиК дружествата", това заяви омбудсманът на Република България Велислава Делчева пред NOVA.

По думите ѝ в редица градове има подписки заради проблеми с ВиК услугите. Недоволството е свързано както с липсата на необходимата инфраструктура, така и с качеството на питейната вода. „Правото на качествена питейна вода е основно право на всеки гражданин. Затова призовавам управляващите да продължат в тази посока с ясен план за действие, за да знаят хората какви мерки се предприемат“, заяви Делчева.

Тя очаква броят на жалбите срещу „Топлофикация София“ да се увеличи. По думите ѝ вече има предприети стъпки от Столичната община и Министерството на енергетиката за проверка на дружеството. „Министърът изнесе обезпокоителни данни за това, че „Топлофикация“ не изпълнява инвестиционните си планове, както и плановете за ремонти“, посочи омбудсманът.

Делчева отбеляза, че общината е предвидила изготвянето на анализ, и заяви, че вижда воля за решаване на проблема. Тя обаче подчерта, че задълженията на дружеството, които надхвърлят милиард, не могат да бъдат компенсирани за сметка на потребителите. „Чрез вдигане на цените ние, гражданите, не можем да им решим проблема“, категорична е тя.

Над хиляда са сигналите, получени от омбудсмана само по темата за „Топлофикация София“. При конкретни оплаквания институцията се обръща към дружеството с искане за проверка. Когато се установи неправилно начислена по-висока сметка за парно, проблемът на гражданите може да бъде разрешен.

Делчева засегна и темата за компенсациите заради високите цени. Тя припомни, че първоначално са били обявени помощи само за бизнеса, а тя е предложила намаляване на ДДС за битовите потребители. По думите ѝ правителството все още не е взело предвид тази препоръка, но тя очаква да бъде обявен друг вариант за подкрепа.

По отношение на коледните добавки Делчева отново призова пенсиите поне да достигнат линията на бедност. Тя обърна внимание и на децата с увреждания, като посочи, че над 90% от тях все още губят част от средствата си, когато ползват лични асистенти. „Това за мен е абсолютно неприемливо и догодина ще настоявам тази практика да отпадне“, заяви тя.

Омбудсманът коментира и бюджета за 2027 г., като посочи, че в него са включени част от препоръките ѝ, отправени още при обсъждането на бюджета за 2026 г. В същото време институцията продължава да получава сигнали за възнагражденията на служители в държавната администрация, съдебната система, училищата и детските ясли.

Делчева обърна специално внимание на учителските заплати. Според нея в бюджета за следващата година не е заложено достигането им до 125% от средната работна заплата, а общите средства за образование не са достатъчни.

Омбудсманът съобщи още, че институцията е изпратила запитвания до компетентните органи заради сигналите за скъпи ученически екскурзии. Ако не получи отговор в следващите седмици, ще поиска нова проверка.

Тя коментира и насилието над деца и жени. „Трябва да започнем от семейството, където трябва да признаем, че имаме дефицити като родители. Трябва да обърнем огромно внимание на образованието и превенцията – децата да не насилват деца и мъжете да не насилват жени“, заяви тя.

По думите ѝ държавата трябва да има ясна политика за връщането на извършителите в обществото.

В края на разговора Делчева призова гражданите да се включат в мотошествието под надслов „Домът е обич, а не страх“, което се организира в 11:30 ч. в градинката между Софийския университет и парламента. „Домът трябва да бъде място, в което да се чувстваме в безопасност, а не да се страхуваме“, подчерта омбудсманът.