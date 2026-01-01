Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова – Проданова да бъде и. ф. главен прокурор, след като мандатът на настоящия - Ваня Стефанова, изтече на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание.

Ако Лазарова се съгласи предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е зам.-главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.

В момента Ваня Стефанова изпълнява функциите на главен прокурор от 22 април 2026 г. Дотогава Стефанова заемаше поста на заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура (ВКП).

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С 9 гласа "за" кадровиците приеха Ваня Стефанова да бъде временно изпълняваща функциите на главен прокурор, след като Борислав Сарафов подаде оставка на 22 април.

След промените в Закона за съдебната власт заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде той избира Пленумът на ВСС.

Главният прокурор ръководи и представлява прокуратурата и организира дейността на Върховната касационна прокуратура и административните ръководители в системата.

Съгласно Конституцията главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Той организира работата на своите заместници и може да им възлага свои правомощия, когато законът не предвижда друго.

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В рамките на законовите си функции главният прокурор може да издава писмени инструкции и указания относно дейността на прокуратурата. Той ръководи и контролната дейност в системата, като лично или чрез определени от него прокурори може да извършва проверки и ревизии на работата на прокурорите и следователите.

Главният прокурор има правомощие да внася във Висшия съдебен съвет обобщен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи.

Конституцията предвижда и възможност главният прокурор да сезира Конституционния съд в изрично определените случаи. Той може също да прави предложения пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд за приемане на тълкувателни решения и постановления.

Правомощията на главния прокурор са уредени основно в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. При упражняването им той е длъжен да спазва установените в закона процедури и не може произволно да отменя или изменя актове на прокурори извън предвидените от закона механизми.