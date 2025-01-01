Ваксинация на дребни преживни животни против шарка към настоящия момент няма да се извършва. Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов на пресконференция относно решението, свързано с ваксинацията на дребните преживни животни у нас против шарка.

В нея участваха главният държавен ветеринарен инспектор, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, представители на екипа на земеделския министър, които представиха данни за развитието на заболяването и обосновка за взетото решение.

Тахов благодари на целия екип за професионализма, за ангажираността и увереността в тази ситуация понеже по думите му такива решения не могат да се вземат под натиск, емоционално, както и не трябва да са прибързани. Той добави, че подобни решения трябва да бъдат основани само и единствено на науката, опита и фактите и всичко това да бъде в интерес на българското животновъдство.

Като част от ЕС България ще следва общата политика. Ваксинация по дребни преживни животни към настоящия момент няма да се извършва, каза министърът.

Тахов посочи, че експертите и ветеринарните лекари са в основата на взетото решение. Той отбеляза още, че повечето земеделски стопани от сектор "Животновъдство", както и преработвателите, подкрепят тази позиция и затова има реални основания. Пикът на заболяването вече е преминал. Заболяваемостта категорично е в спад, а огнищата към днешна дата се ограничават в рамките на вече установените зони, обясни министър Тахов, добавяйки, че всичко това е в резултат на последователната работа и на прилаганите до момента мерки.

Министърът каза, че взетото решение е професионално обосновано и е съгласувано с европейските институции. Отговорността на един министър не е да търси лесното решение, а да търси правилното решение. А правилното решение трябва да се основава на науката, а не на шума в системата, който се създава постоянно, посочи Тахов.

В момент, в който мнозина търсят сензация, ние избираме стабилността и това го считаме като наш дълг, както към цялото общество, така и към фермерите в нашата страна, каза още той.

Главният държавен ветеринарен инспектор доц. д-р Илиян Костов посочи, че в момента има 187 огнища на заболяването в 8 области - Бургас, Хасково, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Пазарджик и Кюстендил. Общият брой на засегнатите животни е 23 000, като всички огнища са ликвидирани, с изключение на област Пловдив, където в момента са обеззаразени 120 огнища с около 17 000 животни. Костов обясни, че ситуацията в област Пловдив е по-особена - това е най-засегнатият регион, защото повечето огнища там са вторични. Той добави, че това показва, че заболяването в момента не се разпространява извън регионите, в които са установени и в съответните контролни зони.

Костов посочи, че през цялото време - от първичното огнище, през пика, до сега, когато се наблюдава затихване на заболяването, властите са извършили анализи, наблюдение и контрол, както и постоянно се поддържа връзка с Европейската комисия и другите страни членки. Моето експертно мнение е, че ваксинация не е необходима на база на разработените индикатори, които са част от разработения план и съгласуван с ЕС, каза Костов. Това заболяване го има и в други страни членки, но през последните 23 години подобна мярка за ваксинация не е направена никъде на територията на ЕС, каза още главният държавен ветеринарен инспектор.

Илиян Костов отбеляза, че продължават да работят с обединени усилия в борбата за ограничаване на заболяването съвместно с МВР, Гранична полиция, местните власти, браншовите организации и фермерите. Особено важно за фермерите е да знаят, че тяхната роля е ключова по отношение движението на животните, както и по спазване мерките за биосигурност в самите ферми, които се явяват базови за контролиране на това заболяване, каза още Костов.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински също отчете спада в заболяваемостта, като каза, че през последните две седмици се наблюдава трайна тенденция за намаляване на огнищата. За този период те са три - по едно в областите Пазарджик и в Пловдив, и миналата седмица - едно в Кюстендил, в Рилския манастир, като обясни, че в този случай най-вероятно става въпрос за нерегламентирано движение на животни.

Тенденцията, която наблюдаваме, е за ясно намаляване и през тази седмица няма нито едно огнище към момента, каза Патарински. Той обясни, че пикът на заболяването е бил през юли и добави, че стандартните мерки за борба с особено опасни заразни болести дават резултат, благодарение на което се отчита и сегашният спад.

Към момента засегнатото поголовие представлява около 2 процента от общия брой на дребни преживни животни в страната, което ясно дава индикация, че необходимостта от ваксинация не е обоснована, каза още изпълнителният директор на БАБХ. Той отбеляза също, че при ваксинация това би довело до значителни икономически загуби, тъй като ще бъдат наложени забрани за износ на млечни продукти от овче и козе мляко.

Според данни, които той представи, над 80 процента от произведените млечни продукти от овче и козе мляко са ориентирани към износ, а стойността на този износ варира на около 25-30 млн. евро годишно. Средната консумация на овче продукти у нас е около 500 тона годишно, отбеляза експертът, добавяйки, че задържането на позиция на вътрешния пазар ще доведе до драстичен спад на изкупните цени и риск от масови фалити. Патарински отчете още, че общият размер на направените разходи, които е направила БАБХ за изплащане на обезщетения за евтаназираните животни и ликвидирането на огнищата към момента е 12,5 млн. лева.

Тенденцията на спад по отношение на констатираните огнища на шарка по овцете и козите у нас отбеляза и директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев. Той посочи, че почти два месеца има крива на забележим спад, която е устойчива, а в последната седмица няма нито едно ново огнище. Коев отправи апел към фермерите да не вкарват животни от един животновъден обект в друг с цел предотвратяване на риска евентуално заразени животни или такива в инкубационен период да преминат в здрав обект. Той акцентира и на важността стопаните да алармират ветеринарните лекари за евентуални ранни клинични симптоми на инфекцията.

Директорът на дирекция "Животновъдство" към МЗХ Деница Динчева припомни, че след взето решение на УС на ДФ "Земеделие" на 16 септември засегнатите от ограничителните мерки фермери ще бъдат компенсирани за част от разходите за отглеждане на животните чрез държавна помощ от типа "де минимис". Тя припомни още, че периодът за прием на заявленията беше удължен до 24 октомври. До 30 октомври е предвидена възможност за корекции на заявленията при констатирани пропуски, а изплащането на подпомагането е предвидено до 10 ноември.

Трябва да си дадем време и да положим всички усилия, както сега, така и занапред, за да се справим с този проблем без ваксинация, коментира и заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, като отправи молба към всички фермери да спазват стриктно мерките за биосигурност.

Той обясни, че като ресорен заместник-министър провежда срещи с всички страни извън Единния европейски пазар, които имат около 80 процента дял в реализация на млечните продукти от овце и кози от страната ни, за да бъдат в течение какви действия се предприемат и каква е ситуацията, за да се изолират, по думите му, всякакви възможности за спекулации и внушения, които да нарушат дългогодишните традиции, партньорство и доверие с тези пазари.