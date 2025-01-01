Близо 500 животновъди от Пловдивска област ще получат компенсации за ограниченията, наложени заради шарката по дребните преживни животни, съобщиха от Областната администрация - Пловдив. Средствата се отпускат от Държавен фонд "Земеделие" за всички засегнати области.

Информацията беше представена на заседание на Областната епизоотична комисия, проведено под председателството на заместник областния управител Нурджан Караджова.

"Тази помощ е факт благодарение на активната намеса на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която първа алармира за необходимостта от компенсации за стопаните на здравите карантинирани животни", посочи директорът на ОД "Земеделие" – Пловдив Ангел Личев. Той подчерта, че добрата координация между Министерството на земеделието, Областна администрация – Пловдив и земеделските служби е довела до реална подкрепа за животновъдите.

"Още през август областният управител изпрати писмо до министъра на земеделието, с което постави проблема с изхранването на здравите карантинирани животни и необходимостта от средства за закупуване на фураж", припомни Нурджан Караджова. Тя благодари на министъра на земеделието за навременната реакция, защото налагането на превантивните мерки действително създаде допълнителна финансова тежест за земеделските стопани в заразените зони, което от своя страна доведе до намаляване на рентабилността и ликвидността на стопанствата.

Нови огнища на шарка по овце в Садово, Раковски и Асеновград

В края на миналата седмица приключи приемането на заявления за кандидатстване от животновъдите, чиито стопанства попадат в рамките на 5-километрови защитни зони и 15-километрови надзорни зони, определени от БАБХ, заяви Ангел Личев. По думите му чрез помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните. Финансовата подкрепа е в размер до 16 лв. за едно живо животно. До момента по тази мярка в Пловдивска област 500 стопани са подали заявления.

Директорът на ОДБХ – Пловдив д-р Чавдар Чавдаров съобщи, че е установено огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в село Трилистник, община "Марица". Прилагат се всички стандартни мерки за овладяване на заболяването – депопулация на засегнатите птици, определяне на 3- и 10-километрови зони, вземане на проби при съмнение за нови случаи и въвеждане на ограничителни мерки за превоз и търговия с птици. Контролът върху изпълнението им е засилен. Процесът по загробване на птиците се извършва със съдействието на кмета на община "Марица", след което ще бъде проведено почистване и дезинфекция на засегнатия обект. Д-р Чавдаров отбеляза, че заболяването е със сезонен характер и се очаква поява на нови огнища.

Относно шарката по дребните преживни животни беше съобщено, че през последните 10 дни няма регистрирани нови случаи. Във връзка с превенцията на заболяванията комисията реши да бъде изпратено писмо до всички общини в областта с указания за свикване на заседания на общинските епизоотични комисии.

В началото на месеца министърът на земеделието и храните Героги Тахов коментира мерките за превенция на болестта. По негови думи подходите са два - ваксинация и затягане на всички останали мерки като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.