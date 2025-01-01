През 2023 година двама кметове от община Струмяни се оплакаха, че са били заплашени с брадва от животновъд в село Раздол. Днес те и хората от селото все още се оплакват от агресия, побои и всякакъв вид заплахи от същия човек - Костадин Върсаминов.

Той е животновъд, който се заселил в бащини имоти в селото преди 8 години. Тогава, след спор за земя, започнал големият тормоз за местните, разказват потърпевшите.

Наред с арогантното и брутално поведение на Върсаминов те се оплакват и от друг проблем - кравите от стадата на животновъда са непрекъснато в центъра на селото и от реколтата и градините нищо не остава.

В деня, в който екипът на NOVA е посетил Раздол, кравите отново са били в хорските дворове.

"Години наред има нападки срещу мен, понеже от 2018 година се настаних в наследствен имот в Раздол. Когато отидохме в имота, заварихме огради, засадени дръвчета, наложи се да викаме кадастъра, да блъскаме огради, да изхвърляме колове, бодлива тел. Тогава започна викането на полиция и пускането на жалби до всевъзможни институции", споделя своята версия Върсаминов.

Той е категоричен, че всички оплаквания срещу него за упражнено физическо насилие са измислени и скалъпени. Казва, че на никого не е посягал.

"Не са удряни, иначе няма да се оплакват. Битият човек се страхува и не се оплаква, а те пищят системно, разкарват служителите на РУ Сандански. Дори и да не съм в селото, се обаждат. Аз брадвата си я нося у мен, защото се движа в планината дори и нощем - остават наши животни навън, ходя да ги събирам, защото има много дивеч. И просто в гората е абсурд да нямаш нещо под ръка. Но не използвам брадвата срещу хора", категоричен е Костадин.

За кравите Върсаминов казва, че проблемът не е голям, защото само понякога по няколко крави се обърквали и се отклонявали, за да влязат в селото.

От полицията обясниха, че на всеки подаден сигнал от жители на селото се реагира. На Върсаминов вече са съставяни актове за установени административни нарушения, предупредителни протоколи, полицейски разпореждания и актове за неизпълнението им. Случаите, в които са отправяни заплахи за живота и здравето на хората, са докладвани на прокуратурата. Има и образувани досъдебни производства.

От Българската агенция за безопасност на храните обясниха, че Върсаминов отглежда животните си като упълномощено лице от свой роднина. По тази причина глобите, които сa му налагани – общо 1200 лева за неизпълнение на предписания за сградов фонд, оборудване, документация и липса на дезинфекционна площадка, всъщност отиват на сметката на роднината му. От Агенцията добавят, че са получавали сигнали за свободно движение на животни, но контролът върху тях е в правомощията на общините и на кмета.

Кметът на Раздол Георги Пендурков от своя страна обясни, че не може да се справи с този проблем, защото среща агресия.