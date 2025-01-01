Шест земеделски организации протестираха в София под надслов "В защита и подкрепа на българското производство!". Това са Дружество "Български фермерски кооператив" (БФК), Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ), Сдружение "Обединени български животновъди" (ОБЖ), Сдружение "Обединени земеделски производители" (ОЗП). Протестът се проведе в 13:30 часа пред сградата на представителството на Европейската комисия (Дом на Европа) в София.

Заради протеста движението по бул. "Г. С. Раковски" бе блокирано. Организатори на протеста са земеделски производители от различни региони на страната.

Протестиращите скандираха "подкрепа" и носеха плакати "Чуйте хората, които произвеждат", "Българска храна за българските деца", "Вън манипулаторите от бранша", "Спасете българското производство", "Производители и преработватели заедно", "Министър Тахов ние сме с вас, не на рекета" и други.

БГНЕС

При идването европейския комисар и министър Тахов протестиращите ги посрещнаха с аплодисменти.

"Искам да ви уверя, че министерство на земеделието ще отстояваме да работим и благодарение на подкрепата на министър-председателя Росен Желязков се надявам още по отговорно да работим за всички цели в земеделието", заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

Мога да ви уверя, че на ниво Брюксел и на ниво европейски съюз имате силни поддръжници, посочи еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен.

"За първи път всички сме обединени в една цел - да запазим българското производство и да не позволим никакви ограничения. Ние не сме противници ние сме поддръжници и желаем общия европейски пазар да се развива", посочиха от организаторите.

Целта е да поискаме прозрачност, справедливи и работещи правила, премахване на дискриминационни механизми в подпомагането и гаранции за свободен пазар и продоволствена сигурност, пише в съобщение на организаторите на протеста.

БГНЕС

Браншовите организации категорично се обявяват против всякакви мерки от страна на държавата, които могат да доведат до рестрикции и ограничаване на свободната търговията и износа на мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни. Те настояват също за изсветляване на сектора чрез премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказването на реализация при обвързаната подкрепа.

В своята декларация организациите искат и прекатегоризация на всички животновъдни стопанства с цел привеждане в съответствие с европейската и националната нормативна рамка по отношение на биосигурността, хуманното отношение към животните, безопасността и качеството на произвежданата продукция.

При прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) в България да се спазва принципът на стимулиране, а не на санкциониране на земеделските производители, с цел постигане на максимална възможна подкрепа за всички фермери и животновъди, пише още в декларацията.

Шестте организации заявяват своята пълна подкрепа към министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Ако исканията на протестиращите не бъдат взети предвид и не се предприемат незабавни стъпки за тяхното изпълнение, те съобщават, че ще продължат с ескалация на гражданските си действия, включително масови прояви и правни стъпки.

Припомняме, че вчера Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви старт на подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията сваля доверие от кабинета на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и настоява за оставките на министър Георги Тахов, заместник-министър Иван Капитанов и заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора, става известно от съобщение на НАЗ, получено в БТА.

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) също заяви, че е загубила доверие в ръководството на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). След месеци на бездействие, отлагане и противоречиви сигнали към фермерите относно овладяването на епидемията от шарка по овцете и козите, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заявява, че държавата, в лицето на министър Георги Тахов и изпълнителния директор на БАБХ Светлозар Патарински, подвежда правителството, народните представители, обществото и най-вече фермерите, пише в декларацията на НОКА. Асоциацията остава в протестна готовност.