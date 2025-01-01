Националната асоциация на зърнопроизводителите изразява своето крайно недоволство от системните провали и липсата на управленска воля от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Секторът е в тежка криза, а институциите демонстрират безотговорност, непоследователност и пълна липса на реални решения. Диалогът с бранша е сведен до формалност, без никакъв резултат.

Това се казва в декларация на Асоциацията на зърнопроизводителите.

НАЗ иска оставки за неизпълнените поети ангажименти за законодателни промени в земеделския сектор; за неправомерния отказ за изплащане на средства по еко схемите за Кампания 2023 на редица земеделски стопани без уведомителни писма; за неадекватните действия по отношение на борбата с неприятелите по царевица и слънчоглед; за липсата на целенасочена и навременна политика за справяне с последиците от сушата; за дългосрочното отсъствие на политика по

отношение на рехабилитиране и изграждане на напоителни системи и облекчителни режими за сектор земеделие във връзка с водовземане.



За да бъде спасен сектор зърнопроизводство НАЗ настоява за незабавни действия, а именно:



1. Законодателни промени и инициативи, които да бъдат изготвени и приети до края на годината, в това число:



- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – въвеждане на дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии; решаване на проблемите с управлението на земи от ДПФ;

- Закон за арендата – прекратяване на практиката с краткосрочните договори и осигуряване на предвидимост за устойчиви практики;

- Закон за браншовите организации и Закон за Аграрната камара – създаване на реален инструмент за представителство и защита на сектора;

- Закон за кооперациите и кооперативите – изграждане на модерна правна рамка за прозрачно и ефективно функциониране.



2. Прилагане на единен подход при обезщетяване на 100% пропадналите площи вследствие на сушата и градушките.



3. В срок до 15.12.2025 г. осигуряване на дерогация за временна употреба на неоникотиноиди за третиране на семена слънчоглед и царевица.



4. В срок до края на годината да бъдат осигурени необходимите средства за изпълнение на капиталовата програма на „Напоителни системи“ ЕАД, а в рамките на октомври месец да се осигурят средствата за ремонта на яз. Пясъчник; гарантиране на прозрачност и целесъобразност при изразходването на средствата по инвестиционната програма на „Напоителни системи“ ЕАД; включване на представител на земеделската гилдия в Националния борд по водите.



5. В срок до десет дни провеждане на среща с БНБ и поемане на ангажимент от страна на Държавата за възможности за кредитиране и предоговаряне на кредити на земеделските производители, както и промяна на политиката на НАП свързана с дългосрочни облекчения за сектор зърнопроизводство.

НАЗ сваля доверие от Кабинета на МЗХ и настоява за незабавните оставки на г-н Георги Тахов – министър на земеделието и храните, г-н Иван Капитанов – заместник-министър на земеделието и храните и г-жа Петя Славчева – заместник-изпълнителен директор на ДФЗ.

Поради многогодишните кризи и липсата на решения за справяне с тях, НАЗ обявява старт на организиране на мащабни национални протести с цел защита на поминъка на българските зърнопроизводители.



Във връзка с гореизложеното, твърдо ще отстояваме исканията си до реални действия в полза на сектора, се казва още в декларацията.