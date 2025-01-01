Ваксинацията е последният елемент, който държавата би трябвало да предложи в епизодична ситуация. В началото на следващата седмица ще обявим решението си. Това заяви земеделският министър Георги Тахов пред журналисти в Хасково във връзка с разпространението на шарка по овцете и козите, предаде репортер на БГНЕС.

Министърът на земеделието коментира, че животновъдният бранш е анализиран изцяло.

Тахов: Голяма част от животновъдния бранш е против ваксинацията срещу шарка

"Той е разделен, в по-голямата си част той не иска ваксинация, в една друга част - иска. В момента събираме всички компоненти и на база анализи, които са предоставени от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), в началото на следващата седмица ще обявим нашето експертно решение“, заяви министърът.

Тахов съобщи, че е провел срещи и с парламентарно представените политически сили, за да ги запознае с рисковете от такова решение, както и какво е състоянието на пазара.