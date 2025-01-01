Ваксинацията по преживните животни е крайна стъпка, защото тя може да окаже негативен ефект върху износа на месо. Това каза пред журналисти европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен. Той присъства на откриването на реконструирания магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система "Тракиец" край хасковското село Конуш.

В България контролът, свързан с изолацията на болните животни, там, където се е появила болестта, показва, че всичко се държи под контрол, посочи Хансен и добави, че това е показало, че ваксинацията е крайна стъпка.

На ниво Европейска комисия се прилага принципът на регионализация - само където има абсолютна необходимост да се прави ваксинация на животните, за да може от другите да има износ, обясни европейският комисар.

На въпрос за шарката по преживните животни Хансен отговори, че ЕК е в постоянен контакт с българската администрация и ветеринарните органи, за да получава достоверна информация, на чиято база да се вземат решения.

Попитан как са определени средствата за България в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) европейският комисар по земеделието посочи, че всичко, което е можело да играе ролята на фактор, е взето предвид. Средствата са лимитирани, но ние трябва да направим най-доброто планиране. Разбира се, искаме да направим така, че да има постоянен приток на средства до крайните получатели, добави той.