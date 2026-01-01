Трудовите злополуки за изминалата година са над 2800, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Данните са публикувани в първия бюлетин за 2026 г. на институцията.

През 2025 г. в НОИ са декларирани общо 3117 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2826, като 2356 са станали на работното място, а 470 - при отиване или връщане от работа. Смъртните злополуки са 76, а загубените календарни дни от трудови злополуки за цялата година са общо 144 008.

Най-много трудови злополуки са регистрирани в София – почти 39%, в Пловдив са 10,39%, Варна – 6,67%, София област – 5,36%, Стара Загора – 3,79%. Секторите с най–голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са „Преработваща промишленост“ – 565, „Търговия“ – 383, „Транспорт, складиране и пощи“ – 303, „Строителство“ – 208, „Държавно управление“ – 125, „Образование“ – 101, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 93, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 85, „Добивна промишленост“ – 73, „Административни и спомагателни дейности“– 65 и други, посочват от НОИ.

На работното място и при изпълнение на служебни ангажименти са регистрирани 64 смъртни случаи от общо 76-те смъртни трудови злополуки, a при отиване или връщане от работа - 12. Най-много са инцидентите със смърт в „Транспорт, складиране и пощи“ – 15, „Преработваща промишленост“ – 12, „Строителство“ и „Търговия“ – 9.

В сравнение с данните от предходната година се отчита увеличение на подадените декларации за трудови злополуки, добавят от института. Злополуките, станали на работното място, са намалели с 20. За сметка на това при отиване или връщане от работа те са се увеличили с 23. Смъртните трудови злополуки са се увеличили с 12. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2025 г. са с 20 470 по-малко от тези през 2024 г. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2025 г. е почти 51 календарни дни, което е със седем календарни дни по-малко от регистрираното през 2024 г.

