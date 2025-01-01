През 2023 г. в ЕС са регистрирани 2,83 милиона нефатални трудови злополуки, което е с 5 на сто (148 935) по-малко спрямо 2,98 милиона през 2022 г., сочат публикувани днес данни на Евростат.

Броят на фаталните трудови злополуки е бил 3298, което представлява 0,1 на сто от всички злополуки. Това е с 12 смъртни случая повече, отколкото през 2022 г., но със 110 по-малко, отколкото през 2013 г.

В целия ЕС през 2023 г. е имало средно 1,63 смъртни случая на 100 000 заети лица в сравнение с 1,66 смъртни случая през 2022 г. Коефициентът е под 2 смъртни случая на 100 000 работници от 2016 г. досега.

В България трудовите злополуки, които не са причинили смърт (т. нар. нефатални), са 2197 през 2023 г., а фаталните са 90, сочи справка в базата данни на Евростат.

Нефаталните трудови злополуки са наранявания на работното място, които не водят до смърт, но изискват поне четири пълни календарни дни отсъствие от работа. Наричани са още "сериозни трудови злополуки".