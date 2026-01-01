В началото на пленарното заседание депутатите в парламента сведоха глави с минута мълчание в памет на скулптора Вежди Рашидов.

Тази сутрин стана ясно, че големият български творец си е отишъл внезапно.

Почина Вежди Рашидов

"С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание", каза председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова след откриването на заседанието.

"Това е човек, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот", отбеляза тя и призова депутатите да почетат паметта му с едноминутно мълчание.

"Поклон пред паметта му", завърши Доцова.

Веднага след това Тома Биков от ПГ на ГЕРБ-СДС поднесе съболезнования към семейството на Рашидов от парламентарната трибуна.

"България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички. Това е голяма загуба не само за неговото семейство, за нашата парламентарна група, а и за българското общество, защото Вежди беше емоционален човек, много колоритен, често беше извън рамките, които обществото и политиката поставяха пред него и се опитваха да му наложат", посочи Биков.

"Той беше човек, който обичаше да обединява и да събира. Неслучайно той беше избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, в който парламентът беше блокиран, партиите бяха разделени и се оказа, че единствената пресечна точка и възможност за избор беше Вежди Рашидов. Това беше и първият български гражданин от турски произход, който оглави българския парламент, и то не по квота, а по повод себе си - той успя да обедини иначе несъвместими формации да го подкрепят", подчерта той.

"Като министър на културата той остави редица завършени проекти, които ще останат и занапред", допълни Тома Биков.