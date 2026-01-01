Кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“ ще се проведе в Университета за национално и световно стопанство под патронажа на министъра на отбраната. Министър Димитър Стоянов ще открие форума, който ще се проведе на 12 ноември от 10.00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС.

В дискусионните панели ще се включат представители на отбранителната индустрия, на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, както и представители на академичната общност в лицето на Университета за национално и световно стопанство и Висшето военновъздушно училище.

Участниците ще обсъдят актуалните предизвикателства и перспективи пред развитието на отбранителните технологии, както и възможностите за трансфер на знания, технологии и иновации между научните среди, бизнеса и държавните институции. Сред акцентите ще бъдат насърчаването на научноизследователската и развойната дейност, внедряването на иновативни решения в отбраната и изграждането на устойчиви партньорства между институциите, индустрията и академичната общност в подкрепа на националния отбранителен и технологичен потенциал.