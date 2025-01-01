Легендата на българския футбол Любослав Пенев се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване, съобщи за БТА неговият приятел Ивайло Аспарухов, също бивш футболист.

Пенев е пристигнал в Германия преди няколко дни, състоянието му сега е доста притеснително. Физически е отслабнал и за момента не може да бъде подложен на химиотерапия.

"Ел Голеадор", който има 62 мача и 15 гола за България, за последно работеше като треньор на "Локомотив" (Пловдив) през 2024 година.

За Пенев това е втори проблем с коварната болест. През 1994 година той получи диагноза рак на тестисите, заради което пропусна Световното първенство в САЩ, където "лъвовете" постигнаха най-големия си успех – 4-о място. Роденият през 1966 година юноша на ЦСКА обаче не само пребори болестта, но и се върна на футболния терен, където постигна някои от най-значимите си успехи.

По-рано днес в публикация в Instagram бившият нападател на "Ювентус" Валери Божинов му пожела бързо оздравяване.