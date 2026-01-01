Министерският съвет прие решение, с което определя дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да бъдат използвани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Военни летателни средства ще могат да се използват за транспортиране на медицински екипи за трансплантации, донори и органи за присаждане, както и на пациенти, нуждаещи се от трансплантация или спешна медицинска помощ.

Предвижда се те да помагат и при евакуация на хора от опасни и труднодостъпни терени, при издирване и спасяване на хора, както и при гасене на пожари от въздуха.

Военните въздухоплавателни средства ще могат да бъдат използвани и за разузнаване и транспортиране на екипи и оборудване при овладяване на бедствия и преодоляване на последиците от тях.

Новото решение заменя действащата досега уредба от 2009 г. и последващите ѝ изменения. Промяната е свързана с настъпили изменения в организационните структури и функциите на компетентните институции, както и с необходимостта от по-добра координация при съвместните им дейности.

Редът за заявяване, използване и отчитане на военните въздухоплавателни средства ще бъде определен със съвместна заповед на министрите на отбраната, вътрешните работи и здравеопазването.