33-годишна жена от село Сейдол сигнализира на 8 октомври, че е станала жертва на измама през платформата ТикТок, съобщиха от полицията.

Попаднала на реклама за реализиране на бърза печалба и след кореспонденция с непознат трябвало да приеме куриерска пратка, като заплати сумата от почти 260 евро.

На 7 октомври потърпевшата посетила куриерски офис, където установила, че пратката няма опция за преглед преди плащането. В последвала кореспонденция й било обяснено, че пакетът съдържа 2250 евро неистински банкноти.

В хода на предприетите процесуално-следствени действия е извършен оглед, при който е установено, че в пратката има два пакета носни кърпи и метални гайки.

Започнато е разследване.