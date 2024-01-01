Полицаите в Пловдивско хванаха няколко шофьори с положителни проби за алкохол и наркотици.



Малко преди 23:00 ч. в Съединение спрели за проверка лек автомобил. Зад волана бил 39-годишен криминално проявен и осъждан мъж, чиято проба с дрегер отчела над 2,5 промила алкохол.



Той е задържан за едно денонощие, образувано е бързо производство.



Няколко часа по-рано друг нарушител на пътя попаднал в полицията в Хисаря.



28-годишен мъж е бил хванат край жп прелез на гара Калояново да управлява автомобил под въздействие на наркотици.



По обяд в неадекватно състояние бил и 23-годишен шофьор на лек автомобил „Мерцедес“, установен от патрул на Пето РУ на бул. „Асеновградско шосе“.