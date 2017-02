Герджиков: Наумил съм си да бъда служебен премиер до 27 април

Слушай Интервю на Кирил Вълчев със служебния премиер Огнян Герджиков

92579

Your browser does not support the audio element. Интервю на Кирил Вълчев със служебния премиер Огнян Герджиков

Your browser does not support the audio element. Герджиков с нагласата да е служебен премиер до 27 април