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Изпълнителната комисия нас кандидати за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС.Лидерът на ГЕРБ Бойко- в МИР 25 София град и в МИР 16 Пловдив.Ето кои са водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:МИР 01 Благоевград Росен ЖелязковМИР 02 Бургас Жечо СтанковМИР 03 Варна Даниел МитовМИР 04 Велико Търново Проф. д-р Костадин АнгеловМИР 05 Видин Росица КироваМИР 06 Враца Красен КръстевМИР 07 Габрово Томислав ДончевМИР 08 Добрич Деница СачеваМИР 09 Кърджали Цвета КараянчеваМИР 10 Кюстендил Христо ТерзийскиМИР 11 Ловеч Николай НанковМИР 12 Монтана Румен ХристовМИР 13 Пазарджик Екатерина ЗахариеваМИР 14 Перник Георг ГеоргиевМИР 15 Плевен Пламен ТачевМИР 16 Пловдив град Бойко БорисовМИР 17 Пловдив област Цвета КараянчеваМИР 18 Разград Делян ДобревМИР 19 Русе Бедрос ПехливанянМИР 20 Силистра Тома БиковМИР 21 Сливен Десислава ТаневаМИР 22 Смолян Д-р Красимир СъбевМИР 23 София град Георги ГеоргиевМИР 24 София град Рая НазарянМИР 25 София град Бойко БорисовМИР 26 София област Младен МариновМИР 27 Стара Загора Красимир ВълчевМИР 28 Търговище Теменужка ПетковаМИР 29 Хасково Делян ДобревМИР 30 Шумен Любомир ХристовМИР 31 Ямбол Димитър Иванов