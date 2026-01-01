Министерският съвет няма нужда този месец да одобрява средства от фискалния резерв за покриване на разходи през месец април. Няма нужда, защото сведохме дефицита за април до 0. Това заяви министърът на финансите Георги Клисурски.

Клисурски отчете един месец от работата си като министър на финансите

Тоест приходите по Държавния бюджет за този месец се очаква да покрият разходите. „След една седмица на служебното правителство трябваше да одобрим до 900 млн. евро ресурс от фискалния резерв в полза, за да се покрият тези разходи, които приходите нямаше как да покрият през февруари месец“, обясни Клисурски.

„След това през март се опитахме да намалим този дефицит и успяхме. Щастлив съм да обявя, че за април месец вече нямаме нужда изобщо да се използва ресурс от фискалния резерв - затова и не приемаме такова решение“, допълни той.