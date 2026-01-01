Навършва се един месец от встъпването в длъжност на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той посочи резултатите, които са постигнати за този период. Ето кои са те:

· 65 млн. евро са осигурени с план-сметката за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.;

· Изготвен и приет е удължителният закон за бюджета. Благодарение на него държавата ще може да извършва всички необходими разплащания след 31 март т.г. до приемането на редовен бюджет;

· Над 150 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма към 19.03.2026 г. на повече от 100 общини;

· 25 млн. евро са осигурени за подкрепа в размер на 20 евро месечно за над 1 млн. физически лица с ниски доходи заради поскъпването на горивата;

· 57,8 млн. евро са осигурени за Великденски добавки за близо 1,6 млн. възрастни хора;

· 31,3 млн. евро са осигурени за 5% увеличение на заплатите в сектори с държавна субсидия - „БДЖ-Пътнически превози“, Националната компания „Железопътна инфраструктура“, „Български пощи“ и системите на градския транспорт във всички общини;

· 300 млн. евро е набраният ресурс в 2 аукциона на държавни ценни книжа;

· Възстановена е практиката да бъдат публикувани отчетните данни за приходите, разходите и бюджетното салдо в началото на всеки месец.