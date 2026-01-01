Победата на „Прогресивна България” на изборите изненада мнозина. Божидар Русев, Владислав Апостолов и Надежда Ганева коментират как се стигна до високия резултат на Румен Радев.

Най-голямата цел на изборите беше да имаме легитимна власт. Победата на Румен Радев е колосална.Това е краят на модела Пеевски-Борисов. Оттук-нататък задачите пред Радев са тежки, а първите са избор на ВСС и главен прокурор. Това каза журналистът от „Дарик” Божидар Русев в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Експертът по комуникации и социални мрежи Надежда Ганева посочи, че заявка на Радев е да се справи със скока на цените. „Сега нека видим как ще се случи това”, допълни тя.

Журналистът Владислав Апостолов смята, че вероятно и „Прогресивна България” не са очаквали такъв висок резултат, въпреки твърденията им. Той подчерта, че „няма как да се справят с цените от днес за утре”. По негови думи причината за ръста на цените е спекулата, но допусна, че може да се дължи на влизането в еврозоната сега.

Апостолов посочи, че политическото напрежение и агресивно говорене през последните години са били твърде големи. Русев допълни, че на хората им е омръзнало от негативизъм и допълни, че "Прогесивна България" обещават да бъдат много по-уменери. Ганева подчерта, че кампанията на Румен Радев е била контролирана.

Апостолов е на мнение, че говоренето, че Радев е проруски, е пропаганда. Русев подчерта, че Радев знае, че ако има явна проруска позиция, това ще изкара хората на площадите, а той не цели това. Също така допълни, че не вижда Радев като проруски, тъй като и действията на служебните му кабинети не са били такива. Ганева смята, че на този етап няма как да се очакват протести срещу новата власт.