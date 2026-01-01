Народното събрание обсъжда на първо четене два законопроекта за промени в Изборния кодекс - на "Възраждане" и на "Продължаваме промяната-Демократична България"( ПП-ДБ).

Законопроектът на „Възраждане“ предвижда в държави, които са извън ЕС, да бъдат образувани до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава.

Според вносителите не е правилно режимът за откриване на секции в държави членки на ЕС да е еднакъв с режима за откриване на секции в държави извън него.

Със законопроекта ще се увеличи доверието от обществото в изборния процес, включително и по отношение на гласуването зад граница, както и в организирането, провеждането и отчитането на резултатите от изборите, ще намалеят държавните разходи за провеждане на избори в Турция, се посочва в мотивите.

Със законопроекта на ПП-ДБ се предлага възстановяване на машинния изборен протокол и изцяло машинно гласуване. Това означава машините да не са само принтери, обясниха от ПП-ДБ. Предвижда се да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки.

Това, според вносителите, ще улесни работата на секционните избирателни комисии и ще съкрати времето за обработка на изборните резултати. С приемането на законопроекта се цели по-точно и по-бързо отчитане на резултатите от изборите, намаляване на броя на сгрешените изборни протоколи, както и засилване на общественото доверие в изборния и демократичния процес.

Ще се гарантира честност, прозрачност и достоверността на изборните резултати, смятат вносителите му. Според ПП-ДБ има редица системни слабости, произтичащи от човешкия фактор при хартиеното гласуване и ръчното попълване на изборните протоколи.

Надежда Йорданова, един от авторите на промените, даде за пример с проведените през юли 2021 г. парламентарни избори, при които гласуването беше изцяло машинно, което, по думите ѝ, автоматично изключва възможността за неправилно отбелязване на вота на избирателите и свежда до минимум риска от технически и аритметични грешки при отчитането на изборните резултати.

Вчера на извънредно заседание правната комисия прие законопроекта на „Възраждане“ и отхвърли този на ПП-ДБ.