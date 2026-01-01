Все още няма пълна яснота относно случая „Петрохан“, разследването продължава, а коментарите не спират.

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев

Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижата "Петрохан", тези шест човека, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град. Това коментира в петък пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

През май 2025 също са имали такива учения, съобщи Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация.

През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов, отбеляза той. "Оказва се, че тази организация и полицията са работили тясно. Както разбрахме и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов

Другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов от своя страна заяви, че именно затова искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че крие тази информация, защото има какво да крие.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев като излезе и каже не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на оглед да са присъствали хора на ДАНС, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той и бе категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., какво е направено по този сигнал при Калин Стоянов в ГДБОП.

И продължи: "Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Има държавен чадър и над сектата от "Петрохан", и над групировката КУБ. Това заяви пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има чадър над всякакви такива видове секти, организации. Ако няма държавен чадър над тази организация и над тази престъпна групировка КУБ, как може да съществуват? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли го виждаме това", подчерта Костадинов.

По думите му ДАНС и прокуратурата са безполезни.

Как подобни организации ще съществуват, без да има чадър от държавата върху тях? Виждате, че ПП-ДБ обясняват, как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са тумор в българската политическа система, но пък са важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. И попитах, дали е имало известни политици, които са ходили в хижа "Петрохан". Отговорът е, че тече разследване. А дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група, допълни Костадинов.

Депутатът от ИТН Станислав Балабанов

Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си. Това заяви депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

Сдружението не е подавало отчети от 2022 година. Агенция по вписванията има задължение да проверява кои НПО не са подавали годишни финансови отчети. Опериралото в Петрохан сдружение не е подавало такива отчети за 2023 и 2024 година, съобщиха от ИТН.

От ПГ съобщиха, че дарението на кмета на София Васил Терзиев от 70-80 хил. евро, за което той публично обяви, че е направил, не е декларирано от сдружението.

Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани, заяви Балабанов и продължи: За ИТН на първо място са децата, затова ИТН ще политизира въпроса.

Той попита на кой е дарил Терзиев сумата от 80 хил. евро, след като не са излезели в публичния регистър за дарения.

Балабанов заяви, че подаваните сигнали през 2022 г. за случаи на сексуално посегателство от страна на Ивайло Калушев, са били потулени от тогавашното ръководство на МВР, като подчерта, че министър на вътрешните работи е бил Бойко Рашков, който към момента е депутат от ПГ на ПП-ДБ. Той обвини ПП-ДБ, че "хвърлят димки" срещу институциите, за да замаскират този сигнал.

Балабанов е категоричен, че институциите в момента се опитват да си свършат работата и трябва да я завършат докрай, като призова да изкарат всички сведения.

Балабанов отговори, че няма информация за съвместни учения на хората от Петрохан с полицейски подразделения от Монтана, както твърдят от ПП-ДБ.

Попитан защо вътрешният министър в оставка Даниел Митов се е скрил, Балабанов заяви, че доколкото знае има международен ангажимент.