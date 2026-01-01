Вътрешният министър Иван Демерджиев каза пред журналисти, че се работи изключително активно да се укрепи капацитетът, като цяло в ЕС, в това число и на България, за да се оперира по-успешно в Черно море.

Радев след атаката в Черно море призова за „хладнокръвие, не истерия“, България купува още 5 зенитно-ракетни комплекса

"Заплахите са много по-сериозни в момента, с оглед войната в Украйна, отчитаме, че те ще останат сериозни и след приключване на войната, така че целим да се снабдим с много по-сериозна и по-надежна техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи, ще направим всичко необходимо и възможно", каза Демерджиев.

Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Ден след атаката се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като членовете настояха за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите на два кораба в Черно море.

Случаят с Ива Михайлова

Ива Михайлова е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза пред медиите Демерджиев.

Ще проверим и дали има нужда от охрана и, ако такава е необходима, тя ще бъде осигурена, каза още министърът. Той допълни, че от Северна Македония не са се свързвали с тях.

Демерджиев каза още, че е "склонен да игнорира" изявленията на лидера на ДПС Делян Пеевски, който по-рано заяви, че сезира прокуратурата с искане за проверка на твърдения на вътрешния министър Иван Демерджиев, които според него създават паника сред хората.