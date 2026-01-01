На 2 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г. Документите ще се приемат от 9:30 до 17:00 часа, каза на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова – Цветкова.

"Започнали сме действия, свързани с прилагането на кодекса", каза председателят Георги Хорозов. "Целият процес почива на честност, прозрачност и откритост", каза той.

По думите му целта на ЦИК е да не остава съмнение, да няма проблеми с упражняване правото на вот.

Цветкова обясни, че всеки вторник от 14:00 ЦИК ще информира обществеността до какъв етап е стигнала подготовката за изборите.

Приемането на документите ще се извършва в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“ .

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 ч. на 9 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 37-ПВР от 20 август 2026 г.

Сметната палата с важно съобщение за партиите преди изборите през октомври

На 7 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 часа на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.